Am Dienstagnachmittag rangierte ein 37-jähriger Fahrer mit seinem Pkw in der Gabelsberger Straße in Kitzingen aus einer Parkbucht. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann mit seinem Auto gegen einen seitlich parkenden BMW. An diesem wurde das Fahrzeugheck beschädigt. Laut Pressebericht der Polizei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.