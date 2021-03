Geiselwind vor 8 Stunden

Beim Ausfahren gegen geparkten Kleintransporter gestoßen

Aus Unachtsamkeit stieß ein 41-jähriger Fahrer gegen einen parkenden Kleintransporter als er am Dienstagfrüh mit seinem Pkw in der Fischhausstraße in Geiselwind aus einem Parkplatz aus fuhr. Der Kleintransporter wurde laut Polizeibericht an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro.