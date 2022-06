Kitzingen vor 45 Minuten

Beim Ausfahren aus Parkplatz die Vorfahrt genommen

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer kam es am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in Kitzingen Am Dreistock. Ein 33-jähriger Autofahrer bog vom Parkplatz des Netto-Einkaufsmarkten aus nach links in die Umgehungsstraße Albertshofen ein. Dabei übersah er einen aus Richtung Albertshofen kommenden 25-jährigen Kradfahrer. Dieser konnte laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die linke Seite des Autos und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden bei dem Unfall beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.