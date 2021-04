Eine 35-jährige Autofahrerin hatte ihren Wagen Pkw in der Ernst-Reuter-Straße in Kitzingen geparkt. Als sie mit ihrem Opel Zafira am Samstagvormittag vom rechten Fahrbahnrand anfahren wollte, übersah sie laut Polizeibericht einen von hinten ankommenden VW Touran. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, wobei die im neunten Monat schwangere 35-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt wurde und vorsorglich ins Krankenhaus kam. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden von je 2500 Euro.