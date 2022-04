Wiesentheid vor 1 Stunde

Beim Abbiegen Sattelzug übersehen

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte am Montagmorgen in Wiesentheid, von der Industriestraße nach links in die Rüdenhausener Straße abzubiegen, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden, 24-jährigen Fahrer eines Sattelzugs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.