Geiselwind vor 51 Minuten

Beim Abbiegen Pkw übersehen und Unfall verursacht

Der 36-jähriger Fahrer eines Lkw fuhr am Dienstag Abend auf der Staatsstraße 2260 von Geiselwind in Richtung Gräfenneuses. Beim Abbiegen nach links in einen Feldweg übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Opel-Fahrer, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, heißt es im Polizeibericht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lkw-Fahrer nicht im Besitz der nötigten Fahrerlaubnis war. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.