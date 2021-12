Großlangheim vor 1 Stunde

Beim Abbiegen Pkw übersehen

Am Montagnachmittag fuhr eine 28-jährige VW-Fahrerin am Bahnhof in Großlangheim in Richtung Hörblach und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie laut Bericht der Polizei eine entgegenkommende, 54-jährige Fahrzeugführerin samt deren Chevrolet und streifte die Fahrzeugfront des Chevrolets. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 520 Euro.