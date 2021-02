Mainsondheim vor 1 Stunde

Beim Abbiegen nicht geblinkt: Motorradfahrer verletzt

Ein 42-Jähriger Autofahrer war am Samstagnachmittag mit seinem Mercedes von Mainsondheim nach Albertshofen unterwegs. Nach der Autobahnbrücke bog der Mercedes nach links in einen Flurweg ab. Der Fahrer hatte dabei laut Pressemeldung der Polizei den Blinker nicht betätigt und auch nicht nach hinten geschaut. Ein 17-Jähriger Motorradfahrer, der gerade im Begriff war, mit seinem Leichtkraftrad den Mercedes zu überholen, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die linke Seite des Autos.