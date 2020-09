Mainstockheim vor 21 Minuten

Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Mazda den Mühlweg in Mainstockheim bergaufwärts. An der Einmündung Am Kirchberg war am rechten Fahrbahnrand ein Fahrzeug abgestellt. Die Mazda-Fahrerin fuhr an diesem vorbei und wollte ihre Fahrt geradeaus fortsetzen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.