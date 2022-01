Iphofen vor 1 Stunde

Beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag bog ein 57-Jähriger in Iphofen mit seinem Skoda von der Bahnhofstraße, aus Richtung der Supermärkte kommend, nach links auf die Kreisstraße 19 ab. Dabei übersah er einen 79-jährigen vorfahrtsberechtigten Wohnmobilfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß entstanden jeweils Schäden an der Fahrzeugfront. Den Schaden schätzte die Polizei auf zusammen circa 11 000 Euro.