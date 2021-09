Sickershausen vor 22 Minuten

Beim Abbiegen Auto übersehen

Am Donnerstagnachmittag befuhr der 51-jähriger Lenker eines Citroens in Sickershausen den Hohlgraben und bog an der Kreuzung Michelfelder Straße nach rechts ab. Zeitgleich kam ihm ein 45-jähriger Fiat-Fahrer auf der Michelfelder Straße entgegen und fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw links vorbei, heißt es im Polizeibericht. Der Citroen-Fahrer übersah den Fiat und stieß mit der Front in die Fahrzeugfront des entgegenkommenden Fahrzeugs. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge von circa 2500 Euro.