Marktbreit vor 1 Stunde

Beifahrerseite an Auto zerkratzt

In der Hafenstraße in Marktbreit wurde im Zeitraum von Freitag, 5 Uhr, bis Samstag, 16.15 Uhr, ein grauer Opel Astra an der Beifahrerseite zerkratzt. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz neben dem Jugendzentrum. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von circa 1500 Euro.