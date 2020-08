Am Montag zwischen 11 und 17 Uhr entwendete ein Unbekannter beide Nummernschilder von einem Kleintransporter. Der Wagen war am Bleichwasen-Parkplatz in Kitzingen geparkt, die amtlichen Kennzeichen lauten KT-ZF 17. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.