Kitzingen vor 1 Stunde

Beide Kennzeichen an einem Ford gestohlen

Am Montag, zwischen 11.20 und 11.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen eines schwarzen Ford Fiesta, der am St.-Vinzenz-Platz in Kitzingen abgestellt war. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 50 Euro.