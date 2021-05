Der Markt Wiesentheid möchte einen Erlebnisweg schaffen. Gedacht ist an eine etwa drei Kilometer lange Strecke durch Wald und Flur, die vom Sportzentrum aus beginnen würde. Im Gemeinderat präsentierte die Tourismusbeauftragte Laura Kreßmann das Vorhaben, für das Zuschüsse aus dem Leader-Programm von rund 50 Prozent der Kosten möglich sind.

Der Erlebnisweg, so Kreßmann, solle vordergründig als zusätzliches Freizeitangebot für Familien und Kinder dienen. Kindergärten und Schulen hätten ebenso einen Nutzen. Die Strecke im Gemeindewald "Mühltanne" in Richtung Untersambach werde mit verschiedenen Stationen ausgestattet, wo gerade Kinder den Wald kennen lernen können.

Dazu sind auch Spielgeräte, Info-Tafeln oder ein Barfuß-Weg angedacht. Derartige Wege gibt es bereits in Mainbernheim oder in Iphofen. Der Wiesentheider Gemeinderat zeigte sich angetan und wird sich um die Aufnahme in die Förderung bewerben.