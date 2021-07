Update vom 15.07.2021, 17 Uhr: Doch keine Vollsperrung der Bundesstraße B286

Der Einbau des Traggerüstes am BW 320b kann nicht stattfinden. Dies teilte die A3 Nordbayern GmbH in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag mit. Als Ursache seien hier die starken Regenfälle der jüngsten Vergangenheit zu nennen, die zusätzliche Gründungsarbeiten notwendig machen.

Die geplante Sperrung der B286 an der Anschlussstelle Wiesentheid am 17.07. und 18.07.2021 wurde deshalb aufgehoben und voraussichtlich um eine Woche verschoben.

Ursprüngliche Meldung

Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird das Bauwerk 320b, das die B 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt, neu gebaut.

Dies meldet die A3 Nordbayern GmbH in einer Pressemitteilung. Das Teilbauwerk, das zukünftig die dreistreifig ausgebaute A 3-Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main tragen wird, befindet sich derzeit im Bau. Im nächsten Arbeitsschritt wird das Traggerüst für die Schalung des Überbaus errichtet. Zu diesem Zweck muss die B 286 von Samstag, 17. Juli, 6 Uhr, bis Sonntag, 18. Juli, voraussichtlich 24 Uhr, voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die St 2420 gemäß der Umleitungsbeschilderung U4 in Richtung Rüdenhausen und U3 Richtung Wiesentheid.