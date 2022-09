Kitzingen vor 26 Minuten

Bei Waldarbeiten passieren immer noch zu viele tödliche Unfälle: Infotag klärte auf

Zahlreiche Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen aus dem südlichen Landkreis Kitzingen nahmen vor kurzem an einem Waldinformationstag der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) teil. Grund für diese Veranstaltung war die laut Presseschreiben immer noch zu hohe Zahl von 13 tödlichen Unfällen, die sich bisher bei Waldarbeiten in Bayern in diesem Jahr ereignet haben.