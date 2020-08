Bei Siegfried Peterwitz leben alte Volksempfänger wieder auf

Loewe Opta, Saba, Graetz – alles Namen von Radiogeräteherstellern aus früheren Zeiten. Vielen bestimmt bekannt. Doch wer kennt noch Tonfunk, Lumophon (Bruckner und Stark Nürnberg) oder Röhrenradios von Nora? Siegfried Peterwitz hat all diese Geräte bei sich zu Hause stehen. Der 72-jährige ist ein Volkacher Urgestein, der sich seit Kindesbeinen zu allem berufen sah, was mit Elektrik zu tun hat.

So kommt es nicht von ungefähr, dass er eine große Sammlung alter bis uralter Radios unterhält. "Mein Vater hat damit in den Kriegsjahren angefangen", erzählt er aus der Vergangenheit. "Es war sein Hobby, alte Radios zu reparieren. Nach Kriegsende hatte sich das in Volkach herumgesprochen. Die Leute brachten ihm kaputte Radios von überall her. Teilweise sogar Geräte aus dem Ausland. Man wollte Nachrichten hören. Ganz egal, mit was für einem Gerät."

Reparatur für "Worscht und Brot"

Konnte Vater Hermann ein Gerät reparieren, hat es als Lohn "Worscht und Brot" gegeben. Er hatte sich mit der Zeit aus jeglichem Radioschrott ein umfangreiches Ersatzteillager aufgebaut. Klein-Siegfried war fasziniert von der Kunst seines Vaters. Er erinnert sich noch, dass er mit etwa fünf Jahren immer auf den weißen Stationstasten der größeren Radios "Klavier" gespielt hatte und dafür vom Vater eine auf die Finger bekam. – Ganz klar, dass Siegfried Peterwitz Radiotechniker werden wollte.