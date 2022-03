Sommerach vor 1 Stunde

Bei Rot an Baustellenampel aufgefahren und verletzt

An der Baustellenampel auf der Staatstraße 2271 zwischen der Abzweigung Sommerach und Volkach warteten am Mittwochnachmittag drei Fahrzeuge bei Rotlicht. Ein nachfolgender 83-jähriger Fahrer eines Toyota erkannte die Situation vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und fuhr auf das letzte der drei Fahrzeuge auf, berichtet die Polizei. Dadurch schoben sich die Autos aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 83-Jährige verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Einsatzstelle unterstützte die Feuerwehr Sommerach mit acht Einsatzkräften.