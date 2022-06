Am Rande des Rödelseer Weinfestes kam es am Samstag gegen 22.25 Uhr zwischen einem angetrunkenen Ehepaar, das zu Besuch war, zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schubste der 79-Jährige seine 77-jährige Ehefrau zu Boden. Eine Polizeibeamtin, die sich privat auf dem Fest aufhielt und wegen der Schreierei auf die Geschehnisse aufmerksam wurde, schritt ein, um die Streitenden zu trennen. Hierbei wurde nun auch sie von dem betagten Mann beleidigt, körperlich attackiert und leicht verletzt.

Als sich die Situation beruhigt hatte, überkam die 77-Jährige das Bedürfnis, ihren Wagen umzuparken, was wiederum von der Polizeibeamtin beobachtet wurde. Diese schritt erneut ein, um eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Dies gelang, auch unter Wegnahme der Fahrzeugschlüssel.

Mit Gewalt aus dem Auto gezogen

Nach Eintreffen der ersten uniformierten Polizeibeamten verweigerte der Mann die Angabe seiner Personalien und machte Anstalten, sich in dem Wagen, den seine Frau zuvor bewegt hatte, zu verbarrikadieren, was einer der Polizeibeamten zu verhindern versuchte. Dies hatte zur Folge, dass der Mann versuchte, nach dem Beamten und seiner Kollegin, die sich privat dort aufhielt, zu treten. Auch mussten sich die Beamten wieder beleidigen lassen.

Letztlich blieb nichts anderes übrig, als den Mann mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug zu ziehen und dessen Arme zu fixieren, was dieser wiederum mit Gewalt zu verhindern versuchte. Als Konsequenz mussten ihm Handfesseln angelegt werden, weil sich der 79-Jährige weiterhin nicht beruhigen ließ.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem Störenfried an, welche dieser abermals nicht ohne Gegenwehr über sich ergehen ließ, so dass wiederum körperliche Gewalt angewendet werden musste. Als dieses Prozedere abgearbeitet war, beruhigte sich der Mann endlich und konnte seiner Frau wieder übergeben werden. Auch diese hatte sich einer Blutentnahme unterziehen müssen. Sie war nicht in der Lage gewesen, einen gültigen Alkoholtest zu absolvieren. Die Fahrzeugschlüssel blieben vorerst in polizeilicher Verwahrung.

Vorschaubild: © Friso Gentsch (dpa)