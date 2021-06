Auch in diesem Schuljahr schickten die fünf Gymnasien des Landkreises Kitzingen ihre besten Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe ins Rennen für die Mathematik-Olympiade Kreiswettbwerb Kitzingen (MOKI). Das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) fieberte vor allem bei der 8. Jahrgangsstufe mit. Hier trat Niklas Löchner (8a) zum 4. Mal in Folge an und stellte sich neben dem „Lernen zuhause“ im Distanzunterricht zusätzlich anspruchsvollen mathematischen Problemen.

In den Jahren vorher hatte Niklas bereits Herausragendes geleistet und viele fragten sich, ob er es auch in diesem Jahr wieder schaffen würde, an sein Können der vergangenen Jahre anzuknüpfen.In der 5. Jahrgangsstufe wurde er mit voller Punktzahl Kreissieger. Er hatte 7 Punkte Abstand zum Zweitplatzierten. In der 6. Jahrgangsstufe konnte er zwar „nur“ in der 2. Runde teilnehmen, erreichte aber in dieser volle Punktzahl. In der 7. Jahrgangsstufe wurde er erneut mit voller Punktzahl und neun Punkten Abstand Kreissieger. Konnte er das toppen?

Ja, das konnte er. In beiden Runden hatte Niklas in diesem Jahr seine sehr ausführlichen Lösungen abgegeben. Lange wurde auf das Ergebnis gewartet: „30 von 30 möglichen Punkten, 15 Punkte Abstand zum Zweitplatzierten.“ Niklas erfüllte auch in diesem Schuljahr sämtliche Erwartungen und wurde souverän Kreissieger der 8. Jahrgangsstufe. Er erhält einen Buchgutschein und einen Treuepreis, denn eine viermalige Teilnahme bei diesem Wettbewerb ist äußerst selten. Herzlichen Glückwunsch. Nun sind alle gespannt, wie es weitergeht.

Von: Angela Ruh, Fachschaftsleiterin für das Fach Mathematik am LSH Wiesentheid.