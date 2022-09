Markt Einersheim vor 46 Minuten

Bei laufendem Motor den Rausch ausgeschlafen

Am späten Samstagabend traf die Polizei einen Mann im Neubauhof in Markt Einersheim in seinem Auto schlafend an - bei laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Eine mögliche Weiterfahrt wurde laut Polizeibericht unterbunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.