Dettelbach aktualisiert vor 16 Minuten

Bei Einbruchsversuch Alarm ausgelöst

Bereits am Donnerstag zwischen 16 und 21.37 Uhr kam es im Mainfrankenpark in Dettelbach bei einem Elektronik-Logistikzentrum zu einem versuchten Einbruch, heißt es im Polizeibericht. Eine unbekannte Person schnitt mit einem Werkzeug ein Loch in die Außenwand des Gebäudes, um ins Innere zu gelangen. Dabei löste er einen Einbruchalarm aus. Auch wenn die Streife innerhalb kürzester Zeit vor Ort war, konnte der Täter unerkannt abhauen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.