Kitzingen vor 9 Minuten

Bei Einbruch in Keller Rad und Wein gestohlen

In der Zeit von Montag, 11 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, ereignete sich in der Tannenbergstraße in Kitzingen in einem Mehrfamilienanwesen ein Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter hebelte mit einem unbekannten Werkzeug eine Türe zu einem Kellerabteil auf, heißt es im Bericht der Polizei. Aus dem Inneren entwendete der Täter ein Mountain-Bike, Marke Cube, Farbe grün und insgesamt fünf Flaschen Wein. Es entstanden ein Beuteschaden in Höhe von etwa 650 Euro und ein Sachschaden von etwa 30 Euro.