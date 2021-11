Wenn er könnte, wie er wollte, Marktbreits Bürgermeister Harald Kopp, dann wäre sicher manches anders. Das ist zumindest der Eindruck, den er bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Marktbreiter Lagerhaus erweckt – vor allem bei Fragen der Bürger.

Es ist die erste Bürgerversammlung des neuen Markbreiter Bürgermeisters nach gut anderthalb Jahren im Amt. Einlass war nach 3-G-Regel, es war sehr locker bestuhlt, und nicht alle Plätze waren besetzt. Rund eine Stunde redete Kopp, brachte Zahlen, etwa den Anstieg der Bevölkerung auf über 4000 Bewohner, wies auf die Schuldenfreiheit hin und dass die auch noch bis zum Ende der Finanzplanungsspanne so geplant ist und wünschte sich die Grundsteuer C für unbebaute Baugrundstücke.

Neben den Hinweisen auf die im Stadtrat bereits diskutierten und zum Teil auch verabschiedeten Projekte, ist es wieder einmal das Mainufer, das Sorgen bereitet. Nach der Bodensanierung im Bereich der ehemaligen DBV-Tankstelle muss die Neugestaltung des Uferbereichs dort doch noch warten. Denn es wurden neue Bohrungen durch das Wasserwirtschaftsamt gemacht. Und erst deren Ergebnis wird zeigen, ob noch einmal aufgegraben werden muss, oder ob mit der Umgestaltung begonnen werden kann.

Am Ende der Liste der gerade laufenden Projekte appelliert Kopp an die Bürger der Stadt, sich doch bitte zu engagieren. Denn es wäre schon schön, die Stadt ökologischer und auch grüner zu gestalten. Ihm selber fehle angesichts des aufwändigen Tagesgeschäftes dafür oft die Zeit, doch würde er Anregungen von Seiten der Bürger, etwa durch Gründung von Arbeitskreisen im Bereich Verkehr, Leerstand oder ähnlichem unterstützen.

Mehr Informationen

Richard Scharnagel war es, der sich mehr Informationen für die Bürger wünschte. Etwa die Veröffentlichung von Ratsprotokollen im Netz, da nicht jeder die Zeit habe, Sitzungen zu besuchen oder die Niederschriften in der Verwaltung einzusehen. Neben dem gerade eingeführten Ratsinformationssystem wünscht sich Scharnagel das auch für Bürger, wie es andere Gemeinden schon tun. Würde er ja gerne machen, der Bürgermeister, wäre da nicht die Verwaltung, die immer mit Bedenken etwa des Datenschutzes komme.

Ähnlich Kopps Argumentation bei Werner Fuchs` Frage nach der Friedhofsscheune. Deren Abriss ist seit vielen Jahren beschlossen, "es tut sich aber nix". Ja, auch Kopp ist für den Abriss, aber im Gegensatz zu vielen Marktbreitern sind es Auswärtige, die an dem Gebäude "einen Narren gefressen haben". Und die haben etwa als Denkmalbehörde Einfluss, so dass "wir versuchen müssen, einen Kompromiss zu finden". Denn Kopp will auf jeden Fall vermeiden, dass das Gebäude auf die Denkmalliste kommt. Er geht davon aus, "dass wir das Gebäude nicht platt machen können", ein Büro soll einen Kompromiss finden.

Die Bahn ist es im nächsten von Fuchs vorgetragenen Fall, mit der die Verhandlungen schwierig sind: Eine halbwegs sichere Fußgängerverbindung vom Wohngebiet Ohrenberg in die Stadt dürfte über eine Brücke über oder einen Tunnel unter der Bahn führen. Da musste erst einmal ein Büro gefunden werden, dass Erfahrung mit der Bahn hat. Mit einer sicheren Querung der Bahn wird es wohl in dieser Legislatur nichts mehr, so Kopp.

Eine verkehrsberuhigte Zone in der Schustergasse ist der Wunsch von Werner Heermann. Hier machte Kopp Hoffnung, denn der Städteplaner sei gerade bei der Sanierungsplanung für die Schustergasse, wo dann auch Verkehrsberuhigung berücksichtigt werden könnte.

Pflaster verursacht Lärm

Schon intensiv hatte sich Paul Schubert mit dem Bürgermeister über Verkehrsschilder in der Stadt unterhalten, die er teilweise für völlig falsch am Platze findet. Getan habe sich nicht viel, weil eben die Fachleute aus der Verwaltung, so Kopp, anderer Meinung, als Schubert seien – welcher Kopp sich beuge. Kopp lud Schubert allerdings zur nächsten Verkehrsschau ein, wo dieser dann mit den Fachleuten diskutieren könne. Schubert wies dann auch noch auf die Aufpflasterungen in der Bachgasse bin, die beim Überfahren immer für Lärm sorgen und beantragte den Rückbau.