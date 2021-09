Kitzingen vor 40 Minuten

Bei Ausweichmanöver Leitpfosten überrollt

Am Donnerstag um 6.15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der Staatsstraße 2271 zwischen der Anschlussstelle der Bundesautobahn A3 und Kitzingen in Richtung Kitzingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Audi A6 überholte zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung einen Pkw und kam dem Sattelzugfahrer auf dessen Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte er seinen Lkw nach rechts ins Bankett. Dort überrollte er einen Leitpfosten, heißt es im bericht der Polizei. Hierbei wurde die rechte Front des Lkws beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt einfach fort. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8300 Euro.