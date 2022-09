Nach einem bereits lange bestehenden Anliegen der Schwarzenauer Bürgerinnen und Bürger gibt es seit 1. September im Bereich der Kreuzung St. 2450 zwischen der Mainbrücke und der Einfahrt zum Ortsteil Schwarzenau eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Kilometer pro Stunde. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes entnommen.

Bürgermeister Volker Schmitt und seiner in Schwarzenau wohnhaften Stellvertreterin Johanna Sendner sei es in Zusammenarbeit mit Landrätin Tamara Bischof gelungen, den zuständigen Behörden die schwierige Verkehrssituation darzulegen. Die Schilder wurden bereits an den Straßenrändern montiert.

„Ich bin sehr froh, dass wir die Geschwindigkeitsbegrenzung für mehr Verkehrssicherheit dank einer sehr guten kooperativen Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Kitzingen und dem Staatlichen Bauamt und dem Markt Schwarzach a.M. anordnen konnten“, sagt Landrätin Tamara Bischof.„Es freut mich sehr, insbesondere auch für meine Bürgerinnen und Bürger aus Schwarzenau, dass damit die Verkehrssituation deutlich verbessert und sicherer gestaltet wurde“, fügt Bürgermeister Volker Schmitt an.

Bewilligt wurde der Antrag vom Landratsamt Kitzingen nach mehreren Ortsbesichtigungen mit allen beteiligten Behörden mit der Begründung, dass der Verkehr auf der St. 2450 durch die Ansiedlung von Logistikunternehmen im Industriegebiet Dettelbach-Ost zugenommen hat und sich durch dessen Ausweitung in Zukunft weiter verstärken wird. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll die Verkehrssicherheit beim Ein- und Ausfahren an der Einmündung zu Schwarzenau erhöhen.