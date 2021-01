Betty Deifel aus Marktbreit ist am vergangenen Samstag im Alter von 97 Jahren verstorben. Bekannt im weiten Umkreis wurde sie durch ihr sportliches Engagement, das sie auch als Erfolgsrezept für ihr hohes Alter sah. Das Licht der Welt erblickte Betty Deifel, geborene Börschel, am 3. Oktober 1923 in Bamberg, wo sie bereits mit sieben Jahren dem ETSV (Eisenbahner Turn- und Sportverein) beitrat.

Im Verein lernte die Verwaltungsangestellte auch ihren Mann, Heinrich Deifel kennen, den sie 1946 heiratete. Nach der Geburt ihrer drei Kinder standen diese und natürlich der Sport im Mittelpunkt des Lebens.

1949 war sie an der Wiedergründung des Turnvereins Marktbreit beteiligt, engagierte sich unter anderem im Heimatverein, im Förderverein Jugendzentrum, der Fränkischen Volkstanzgruppe und im BRK. Dort hat sie federführend in Bayern die Seniorengymnastik mit aufgebaut. Für ihr Engagement in der Seniorengymnastik bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Weitere wichtige Auszeichnungen für Betty Deifel waren der Sportehrenbrief der Stadt Marktbreit, den sie als Erste erhielt, sowie der Bayerische Verdienstorden in Silber. Die Begeisterung für den Sport, die sie an viele Generationen weitergegeben hat, spielte bei ihr bis ins hohe Alter eine wichtige Rolle.