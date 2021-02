„Begegnungen“ lautet die Überschrift über den Ökumenischen Bibelwochen im Dekanat Castell und im Pastoralen Raum St. Benedikt. Die sieben Abende durchziehen die Passionszeit und Ostern vom 18. Februar bis 5. April. Sie finden jeweils um 19 Uhr abwechselnd in der evangelischen Kirche in Castell und der katholischen Kirche in Wiesentheid statt und werden im jeweiligen Livestream übertragen, teilt Pfarrerin Beate Krämer mit.

Betrachtet werden laut Ankündigung Begegnungen im Lukas-Evangelium, unter anderem Maria und Elisabeth, Jesus und die Sünderin, Jesus und die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Die Auslegungen kommen von Mitarbeitern aus evangelischen und katholischen Gemeinden der Region, unter anderem Dekanin Baderschneider aus Kitzingen, Schwanbergpfarrerin Maria Reichel und Gefängnisseelsorger Georg Ruhsert.

Folgende Termine sind geplant: 18. Februar in Wiesentheid, 26. Februar Jugendabend bei Firma Göpfert in Wiesentheid (nur online über den Livestream auf www.sankt-benedikt.org), 4. März in Wiesentheid, 11. März in Castell, 18. März in Wiesentheid, 25. März in Castell und 5. April in Wiesentheid.

Links zu den Übertragungen finden sich auf den Internetseiten www.sankt-benedikt.org und www.dekanat-castell.de. Anmeldung: Wer die Veranstaltungen in den Kirchen besuchen möchte, wird gebeten, sich im katholischen Pfarrbüro Wiesentheid unter Tel.: (09383) 372 anzumelden.