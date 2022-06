Wiesenbronn vor 40 Minuten

Begegnungen im Naturgarten

Mahoniensaft - mmmhhh - sauer, leicht bitter, sehr viel Vitamin C, herrlich erfrischend an einem heißen Sommertag. Keiner der TeilnehmerInnen an der Gartenführung hätte der Pflanze das zugetraut. Erst bei der Betrachtung war klar: Ja die wächst bei uns auch, kommt überall, lässt sich schwer jäten, blüht ganz früh im Jahr gelb, bietet den ersten Hummeln Nahrung. Die zweite Führung im Naturgarten "Hortus tertiae regionis" der Familie Posorski-Schilling in Wiesenbronn bot reichlich Gelegenheit, manche Anregung und neue Idee mit nach Hause zu nehmen. Wie bei der ersten Führung wurde der Unkostenbeitrag der TeinehmerInnen als Spende an Frau Röder übergeben für die wild lebenden oder verlassenen Katzen in Wiesenbronn, um die Frau Röder sich ehrenamtlich kümmert. Der Garten bleibt ab jetzt für sich. Eine Führung wird es erst wieder in 2023 geben.