Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

"Begegnung - Spuren - Teilhabe"

Am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, machte der Landesverband der Lebenshilfe in Bayern mit landesweiten Aktionen auf sein 60-jähriges Bestehen aufmerksam. Innerhalb Kitzingens hat sich die Frühförderstelle als eine der Einrichtungen des Lebenshilfevereins vor Ort farbenfroh und für alle sichtbar an der Aktion beteiligt. Die Kinder (zwischen circa zwei und sechs Jahre alt), die durch die Frühförderstelle Förderung erhalten, haben fleißig und kreativ zum Thema „Fußspuren“ unter dem Motto „Begegnungen – Spuren – Teilhabe“ ihre Fußabdrücke in unterschiedlichster Art und Weise gestaltet. Etwa 50 verschiedene „Füße“, die so bunt und einzigartig wie die Kinder selbst sind, waren zusammengekommen und schmückten den Zaun in der Inneren Sulzfelder Straße 2 am Aktionstag weithin sichtbar. Passanten konnten sich so einen Eindruck der Vielfältigkeit und Einzigartigkeit, wie die Menschen eben sind und sie es innerhalb der Lebenshilfe auch selbst erfahren, machen. Die Fußspuren werden nun das Treppenhaus innerhalb der Frühförderstelle schmücken und ein Andenken an die über die letzten 60 Jahre geleistete Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung sein. Die Frühförderstelle in Kitzingen ist noch nicht ganz so „alt“ wie der Landesverband, leistet hier seit 1978 im interdisziplinären Team wertvolle Arbeit für Familien mit Kindern, die besondere Förderung benötigen.