Nur 28 Teilnehmer aus 14 Vereinen fanden sich am 30. April im Schützenhaus Kleinlangheim aus den Vereinen der Sängergruppe Kitzingen zur Generalversammlung ein – es fehlte somit knapp die Hälfte aller Vereine. Die Befürchtungen der aktuellen Vorstandschaft haben sich somit leider bewahrheitet, dass eine nicht geringe Anzahl an Vereinen nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr in das aktive Singen zurückfinden wird.

Nach vier Jahren Amtszeit der aktuellen Vorstandschaft waren laut Satzung wieder ordentliche Neuwahlen erforderlich. Die amtierende Vorsitzende Elke Kuhn berichtete über die letzten beiden Jahre. Schriftführer Guntram Zielonka hatte in seinem kurzen Auftritt pandemiebedingt nur wenig zu berichten so war nur die Jahreshauptversammlung 2021 und das Benefizkonzert in der evangelischen Stadtkirche im Oktober letzten Jahres relevant.

Der 2. Vorstand Bernhard Nägle, verlas den Kassenbericht stellvertretend für den erkrankten Kassier Thomas Henke der nicht mehr weiter zur Verfügung steht, wie auch Chorgruppenleiter Christian Glowatzki. Die Revision ergab eine absolut korrekt geführte Kasse und so konnte der scheidende Kassier in Abwesenheit und nachfolgend die Vorstandschaft komplett entlastet werden.

Die Neuwahlen wurden dann durch den Wahlvorstand Friedrich Belzner (GV Sickershausen) und Mario Errico (MGV Fröhstockheim) durchgeführt und ergaben letztendlich folgende Ergebnisse: Einstimmig in ihr Amt wiedergewählt wurden Elke Kuhn als 1. Vorsitzende, Bernhard Nägle als 2. Vorsitzender und Guntram Zielonka als Schriftführer. Neuer Kassier wird nun Peter Kreuter. Die erste Handlung des neuen Vorstandes war die Benennung eines neuen Gruppenchorleiters. Mit Uwe Ungerer konnte dafür ein exzellenter Profi gewonnen werden, der auch sofort erläuterte wie er sich zukünftig die Vereinsarbeit, Gruppenchorleitung und Zusammenarbeit vorstellt.

Die neue Vorstandschaft bedauerte auch zu tiefst, dass sich die Vereine der aufgelösten Sängergruppe Mainschleife, die überwiegend aus Dörfern und Gemeinden des Landkreises Kitzingen besteht sich zu einer Fusion mit der Sängergruppe Schweinfurt-Land entschlossen hat. Aus Sicht der Sängergruppe Kitzingen wurde eine historische Möglichkeit vertan die Gesangvereine der SG Kitzingen und der SG Mainschleife unter einem "Kitzinger Dach" zu etablieren und zusammenwachsen zu lassen was eigentlich zusammengehört.

Bis die noch aktiven Vereine der Sängergruppe Kitzingen jedoch wieder Liedernachmittage und -abende veranstalten können, wird noch geraume Zeit vergehen, wie die 1. Vorsitzende Elke Kuhn nach Abfrage an die Vereine zum Abschluss der Generalversammlung feststellen musste.

Von: Guntram Zielonka (Schriftführer, Sängergruppe Kitzingen e. V.)