Zum Bauplan für eine Wohnanlage mit zehn Wohneinheiten auf dem Grundstück in der Kleinlangheimer Straße 2 teilte Bürgermeister Volkhard Warmdt in der letzten Ratssitzung mit, dass das Bauvorhaben einer Befreiung von der gültigen Gestaltungssatzung und einer Abweichung von der Gestaltungssatzung bedarf. Der Bauherr hatte daraufhin im Mai die benötigten Anträge auf Abweichung und Befreiung von den Festsetzungen der Gestaltungssatzung gestellt. Sie wurden auch dem Ortsplaner Tom Buchholz mit der Bitte um Stellungnahme übersandt.

Dieser habe dazu mitgeteilt, dass sich das Grundstück in der Ortsmitte befindet, wozu es auch eine Aussage im Isek (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) gebe. Diese beinhalte, dass die Grundstücke zwischen Kleinlangheimer Straße und Badersgasse einem Neuordnungskonzept unterzogen werden sollen. Gefordert ist auch ein barrierefreies und seniorengerechtes Mehrgenerationenwohnen.

In puncto "Dachform und Dachneigung" widerspricht das Vorhaben der Gestaltungssatzung. Der Dorfplaner verwies darauf, dass Hauptgebäude mit einem Satteldach und einer Neigung von 45 bis 60 Grad auszubilden seien und Anbauten am Hauptgebäude sich an die Dachgestaltung anpassen müssten. "Nebengebäude sind ebenfalls mit einem Satteldach von 40 bis 60 Grad auszubilden." Zu den vorliegenden Varianten äußerte der Dorfplaner, dass das Satteldach über dem Treppenhaus mit einer Dachneigung von 45 Grad "sehr wuchtig" wirke und das Treppenhaus als Verbindung der beiden Wohngebäude einen Durchblick in den rückwärtigen Raum zulasse, "aus städtebaulicher Sicht ist in diesem Fall eine Ausnahme möglich".

Einverstanden zeigte sich Buchholz mit den geplanten Gaubenbändern und Einzelgauben. "Mit der geplanten Baumaßnahme besteht aus städtebaulicher Sicht Einverständnis, den Forderungen des Isek und dem Thema Innen statt Außen wird mit diesem Bauantrag Rechnung getragen". Der Wiesenbronner Rat erteilte der Befreiung von der Gestaltungssatzung bezüglich des Balkons und der Abweichung von Dachform und –neigung bei einer Gegenstimme die Zustimmung.

Den Rat beschäftigten an diesem Abend noch weitere Anträge zu Bauvorhaben und isolierten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Gemeinde hat keine Einwände

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Firma Intraprofil" im Fröhstockheimer Gewerbegebiet gab es keine Einwände zum Schreiben der Gemeinde Rödelsee, da Wiesenbronner Belange nicht berührt werden.

Zum Thema "Glasfaserausbau" teilte der Bürgermeister mit, dass verschiedene Firmen das Vorhaben übernehmen würden. Warmdt favorisiert den Vorschlag der Telekom-Tochter "GlasfaserPlus GmbH", die den Ausbau voraussichtlich 2024 vornehmen würde, wobei für die Bereiche Kläranlage und Gewerbegebiet ein gesonderter Förderantrag gestellt werden muss. Die Firma möchte dazu eine gemeinsame Erklärung als Grundlage des Projekts, die dem Ziel eines gemeinsamen Ausbaus in der Kommune dient. Einstimmig wurde der Bürgermeister zur Zeichnung dieser Erklärung für die Zusammenarbeit mit "GlasfaserPlus" ermächtigt.

Bekannt gegeben wurde, dass es nicht zutreffe, dass die Gemeinde die Vermietung der Weinbergshütte verboten habe. Es soll ein Konzept erstellt werden, damit der Bereich um die Hütte nach der Nutzung wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Für Maßnahmen um den Kindergarten ist eine Bepflanzung mit den Kindern geplant.