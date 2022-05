Marktbreit vor 4 Minuten

Beeindruckt vom Umbau für den Kindergarten

"Wahnsinn - schön - wunderbar" mit diesen und anderen Superlativen würdigten die Marktbreiter Stadträtinnen und Stadträte ihre ersten Eindrücke vom "neuen" evangelischen Kindergarten in der Stadt beim Ortstermin am Montagabend. Rund drei Millionen Euro hatte die Stadt in die Gebäudesanierung investiert, der Baubeginn dürfte um das Jahr 2016 gewesen sein, in Betrieb genommen wurde das Haus schon im Dezember 2020.