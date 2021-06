Volkach und seine Jugendszene – was wird benötigt, wie groß ist der Bedarf, was soll und kann Jugendlichen und jungen Erwachsenen künftig in Volkach geboten werden? Mit diesen Fragen setzt sich derzeit der Jugendreferent der Stadt Volkach, Simon Rinke, in Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendhaus Volkach und dessen Leiter, Robert Ihrig, sowie zahlreichen Jugendlichen auseinander. Oberstes Ziel ist die Bedarfsanalyse, aufgrund derer das Angebot für Jugendliche in Volkach unter anderem im Bereich Rollsport ausgeweitet werden könnte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein erster Schritt könnte das Projekt Skatebahn in Astheim sein: Gab es vor vielen Jahren noch jeweils eine kleine Skate-Anlage an der Mainschleifenhalle und im Ortsteil Astheim, wurden diese Anlagen aufgrund zu geringer Auslastung vor Jahren abgebaut. Inzwischen aber erlebe der Rollsport, zu dem neben Skateboard-Fahren auch Inline-Skating oder BMX-Radfahren zählt, wieder einen Aufschwung. Rinke: "Ich bin der Meinung, dass wir an der Mainschleife wieder mehr Raum für Aktivitäten der Jugendlichen benötigen." Daher habe man Gespräche unter anderem mit Vertretern des Skate‘n’Rock-Vereins Nordheim geführt, um zu evaluieren, welche Möglichkeiten es für Rollsport – und Aufenthaltsflächen in und um Volkach geben könnte.

Unterstützung durch den Skate‘n’Rock-Verein Nordheim

Der Skate-Verein hat derweil demnach nicht nur "einen tollen Entwurf für eine besondere Bahn vorgelegt – eine sogenannte Bocksbeutel-Bowl – der als Bürgeridee den Bauherren des Mainquartiers eingereicht wurde, sondern sich auch tatkräftig eingebracht". So habe der Verein unter Federführung von Tobias Hauck in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen aus dem Volkacher Jugendhaus seine eigene mobile Rampe in Astheim aufgebaut und stelle darüber hinaus die sonst zu mietende Rampe der Stadt Volkach dieses Jahr kostenlos zur Verfügung. Durch verschiedliche Aktivitäten vor Ort und Unterschriftenlisten soll nun der Bedarf einer Skateanlage in Volkach ermittelt werden.

Unterschriftenlisten liegen im Jugendhaus Volkach aus, dort gibt es auch weitere Infos zum Thema Rollsportanlage in Volkach. Ansprechpartner sind zum einen Jugendreferent Simon Rinke und der Leiter des Jugendhauses, Robert Ihrig.