Der Wunsch nach modernem, hellen und barrierefreien Wohnraum beschreibt das Wohnen der Zukunft, führt jedoch auch zu weiterer Flächenversiegelung, schreibt die Vhs in einer Pressemitteilung. Der Architekt Walter Böhm und die Flächensparmanagerin der Regierung von Unterfranken, Anne Weiß, informieren in einem Vortrag am Dienstag, 26. April, um 19 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen darüber, warum es sich lohnt, Bausubstanz zu erhalten, landwirtschaftliche Anwesen und Scheunen einer neuen (Wohn-) Nutzung zuzuführen und alte Gemäuer in den Blick zu nehmen. In der Kooperationsveranstaltung von Vhs und Landratsamt Kitzingen werden ergänzend aus der Praxis interessante Bestandsentwicklungen und Sanierungsprojekte vorgestellt.