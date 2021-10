Dettelbach vor 50 Minuten

Bayerns Bester: Dettelbacher Parkettleger fährt zum Bundeswettbewerb

Der beste bayerische Parkettleger-Geselle heißt in diesem Jahr Michael Graber. Was muss ein Azubi für den Titel mitbringen? Und was erwartet ihn beim nächsten Wettbewerb in Plauen?