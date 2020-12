Volkach vor 1 Stunde

Bayern-Fanclub spendet 500 Euro

Alle Jahre wieder denken die Mitglieder des FC-Bayern-Fanclubs Volkach auch an soziale Einrichtungen oder Menschen, die Hilfe benötigen. So auch heuer und daher überreichten Präsident Johannes Flammersberger und 2. Vorsitzende Simone Kaupert Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein einen Scheck über 500 Euro. Das Geld, das bei der letztjährigen Weihnachtsfeier des Clubs erlöst wurde, kommt hilfsbedürftigen Familien in Volkach zugute. Der Bürgermeister sagte, dass das Geld dem Wunsch des Clubs entsprechend verteilt werde und bei den richtigen Adressaten ankäme. Der FC-Bayern-Fanclub Volkach ist einer von 4500 Fanclubs weltweit, in Unterfranken gibt es 240; der Volkacher Club zählt 162 Mitglieder. Im Bild (von links): Simone Kaupert, Heiko Bäuerlein und Johannes Flammersberger bei der symbolischen Scheckübergabe.