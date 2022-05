Das kleine Naturschutzgebiet Astheimer Dürringswasen bei Volkach verwandelt sich jedes Jahr im Frühling in ein blühendes Wildblumenparadies. Doch dieses Paradies ist bedroht. Gleich nebenan könnten Einfamilienhäuser gebaut werden, wenn es nach der Mehrheit im Volkacher Stadtrat geht. Ein paar Naturschützer aus der Region und drei grüne Stadträte versuchen das Bauprojekt noch aufzuhalten. Jetzt berichtet auch der Sender Bayern 2 in einem Radio-Feature über die Sache.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, geht die Geschichte weit über Lokalpolitik und einen Streit in der bayerischen Provinz hinaus. Überall auf der Welt dringen Menschen durch ihre Bauaktivität in bedrohte Lebensräume vor. Auch der Dünger aus der Landwirtschaft sowie Lärm, Luft- und Lichtverschmutzung setzen vielen Arten zu. Hinzu kommt der menschengemachte Klimawandel.

Das einstündige Radio-Feature "Wildblumenblues" nimmt die Pflanzen in den Blick. Experten ordnen den unterfränkischen Sandmagerrasen in Astheim als einen der hochwertigsten Lebensräume seiner Art in ganz Mitteleuropa ein. Seltene Pflanzen mit klingenden Namen wachsen hier: die Ackerschmalwand, der raublättriger Schaf-Schwingel, das Frühlings-Hungerblümchen, der kleine Storchenschnabel, der Dreifinger-Steinbrech, der Zwerg-Schneckenklee, die Zottige Wicke oder die Sandsilberscharte. Die Pflanzen melden sich in dem Beitrag selbst zu Wort und werden von der in Bamberg lebenden Lyrikerin und Slam-Poetry-Artistin Nora Gomringer gesprochen.

Sendetermine: Samstag, 28. Mai, 13.05 Uhr und Sonntag, 29.Mai, 21.05 Uhr, jeweils auf BR2