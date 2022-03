Mit einem besonderen Termin ist Landrätin Tamara Bischof in diese Woche gestartet: Am Montagvormittag wurde ihr der Bayerische Verdienstorden von Ministerpräsident Markus Söder im Antiquarium der Münchner Residenz verliehen. Das teilt das Landratsamt Kitzingen in einem Pressebericht mit.

Die Personen, die geehrt wurden, waren bunt gemischt, neben Tamara Bischof erhielten unter anderem der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick, der Münchner Taxifahrer Isaak Cissé, Äbtissin Johanna Mayer OSB, die Leiterin der Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth, Kabarettist Wolfgang Krebs sowie Kultusminister Michael Piazolo den Verdienstorden. Markus Söder betonte: „Die Verleihung ist auch Signal der Hoffnung in schwerer Zeit. Alle stehen für ein modernes und karitatives Bayern.“

Landrätin Tamara Bischof erklärt in der Pressemitteilung zu ihrer besonderen Auszeichnung: „Ich bin dankbar und freue mich über den Verdienstorden als Anerkennung meiner Arbeit sowie insbesondere meiner Ehrenämter, wie im Bayerischen Roten Kreuz oder als Bezirksrätin, der vergangenen fast 22 Jahre. Diese hohe Auszeichnung ist Verpflichtung und Ansporn zugleich, den erfolgreichen Weg unseres Kitzinger Lands mit meinen vielen engagierten Mitstreitern weiterzugehen.“

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 jedes Jahr als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk vom Ministerpräsidenten verliehen. Er symbolisiert den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Landratsamts.