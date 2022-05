Dettelbach vor 51 Minuten

Bayerische Vizemeisterin für Judoclub Dettelbach

Die erst elfjährige Sarah Hartmann vom JC Dettelbach konnte in Augsburg bei der Bayerischen Meisterschaft im Judo der Altersklasse U15 als eine der Jüngsten starten. In ihrer Gewichtsklasse (+ 63 kg) belegte sie überraschend den 2. Platz. Damit qualifizierte sie sich für die Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft in Backnang. Die Süddeutsche Meisterschaft ist für diese Altersklasse die höchste zu erreichende Wettkampfebene. Ihr 13-jähriger Vereinskamerad Lukas Mog war bereits tags zuvor in der Gewichtsklasse (- 66 kg) am Start gewesen und belegt dort den 7. Platz.