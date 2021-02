Buchbrunn vor 1 Stunde

Bauvoranfrage empört Zuhörer im Buchbrunner Gemeinderat

Die enorme Zahl von mehr als einem Dutzend Zuhörer ließ zu Beginn der Sitzung des Buchbrunner Gemeinderates in der Mehrzweckhalle eine gewisse Brisanz in der Tagesordnung erahnen. Östlich des Baugebietes an der Hans-Gernet-Straße plant Michael Friederich einer formlosen Bauvoranfrage zufolge auf seiner Ackerfläche eine 50 Meter lange und 20 Meter breite Maschinenhalle mit Satteldach in Nord-Süd-Richtung. Das Baugrundstück ist über einen landwirtschaftlichen Weg teilerschlossen.