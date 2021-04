Ein Unbekannter hat einen Baustellentraktor beschädigt, der zwischen Untersambach und Abtswind in der Nähe der A 3 abgestellt war. In der Zeit vom 12. März, 14 Uhr, und 15. März, 9 Uhr, wurden in den Turbolader bzw. Luftanzugsfilter des Traktors kleinere Metallteile eingeführt. Durch den dadurch defekten Turbolader bzw. Kühler entstand ein Schaden von etwa 5900 Euro, schreibt die Polizei.