Von 11. Oktober bis voraussichtlich 5. November ist wegen Erneuerung der Fahrbahndecke die Bundesstraße 8 bei Possenheim gesperrt. In diesem Zeitraum entfallen die Bushaltestellen Possenheimer Straße in Markt Einersheim, Kirch- und Schulstraße in Possenheim sowie die Haltestelle in Enzlar, Abzweigung B 286 bei den Fahrten um 6.59 Uhr und um 15.59 Uhr. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Omnibusverkehr Franken GmbH hervor.

Ersatzhaltestellen sind am Rathaus in Markt Einersheim und in der Ortsmitte Altmannshausen eingerichtet. Es tritt ein Baustellenfahrplan in Kraft. Die Schülerbeförderung für den Ort Possenheim wird mittels eines Zubringerbusses während der Schulzeit eingerichtet. Dieser befördert die Schüler und Schülerinnen gemäß Fahrplan zu den jeweiligen Haltestellen, wo der Umstieg auf den regulären Linienbus erfolgt.