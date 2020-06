Bauseweins Aufstieg in die Nationalmannschaft der Fleischer

Die Fußballnationalspieler sind Millionäre, mit den Handballnationalspielern fiebern die Fernsehzuschauer vor den Bildschirmen bei Meisterschaften, aber eine Fleischer-Nationalmannschaft kennt nicht jeder. Das Team ist das Aushängeschild des Berufsstandes und auf Messen, via Facebook oder Instagram leisten die insgesamt 25 Fleischereifachverkäuferinnen, Metzgermeister oder Fleisch-Sommeliers viel Öffentlichkeitsarbeit. Den Sprung in den elitären Kreis der Fleischer-Nationalmannschaft schaffte nun auch Lena Bausewein.

Die Prichenstädterin ist damit die dritte Dame aus Unterfranken in der Nationalmannschaft, neben Katharina Schneider aus Gerbrunn und Lara Schneider aus Krombach. Bausewein hatte sich auf Empfehlung ihres Kitzinger Berufsschul-Fachlehrers Tino Müller der Herausforderung des Castings im hessischen Weiterstadt gestellt. Sie war eine von drei jungen Damen, die die Fach-Jury am meisten überzeugten.

Amtierende Landessiegerin

Die 20-Jährige reiste mit der Referenz als amtierende Landessiegerin im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks an, und zusammen mit einer Kollegin und einem Metzger verarbeitete sie eine ganze Schweineschulter zu mehreren Produkten. Eine weitere Aufgabe bestand darin, Fingerfood zuzubereiten, wobei die Prichsenstädterin ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnte.

Einerseits galt es, die praktischen Aufgaben konzentriert zu erledigen, andererseits mussten die Kandidaten während der Arbeit Fachfragen der Juroren beantworten und dabei Flexibilität beweisen. „Danach machten wir noch einen Videodreh“, erzählt die Hobbyschützin. Offensichtlich überzeugte sie bei der medialen Präsentation ihrer Grillplatten und Fingerfood-Leckereien. „Ich bin jemand, der die praktische Arbeit braucht“, sagt Lena Bausewein. Sie weiß aber auch um die Wichtigkeit der Kommunikation mit Kunden, Fachberatern und um das Marketing.

Catering wird immer wichtiger

Die Fachberatung und das Transportieren von Argumenten wie artgerechte Tierhaltung und das Tierwohl sind Qualitätskriterien von bodenständigen Metzgereien. „Das Catering macht heutzutage 50 Prozent des Berufsschul-Unterrichts aus“, sagt die 20-Jährige über die Gewichtung und weiß auch um den Umsatzanteil des Caterings in der elterlichen Metzgerei.

Lena Bausewein wurde mit ihren Kollegen der Nationalmannschaft eigens in Rhetorik geschult, um auch für öffentliche Auftritte gewappnet zu sein. Ob die Gliederungen des Deutschen Handwerks oder des Fleischerei-Verbandes – die Vertreter des Berufsstandes sind darauf bedacht, das Qualitätsbewusstsein der Metzgereien in den Vordergrund zu stellen.

Frische Produkte von Tieren aus der Region sind Lena Bauseweins Credo. Sie bildet mit ihrer älteren Schwester Hanna Bausewein die fünfte Generation in der elterlichen Metzgerei, die Auszeichnungen wie die Fünf-Sterne-Metzgerei und den Bayerischen Staatsehrenpreis 2018 erhielt sowie zu den besten Metzgereien des vergangenen Jahres in Deutschland gekürt wurde. „Man muss als Verkäuferin auch kochen können“, sagt Lena Bausewein, denn die Veredelung von Fleisch und Wurst und die verkaufsfördernde Präsentation ist heutzutage ein wichtiges Element in Metzgereien.

Werbung im Internet statt auf Messen

Die Folgen der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass Bausewein heuer noch keine Werbung auf Messen für ihren Berufsstand machen konnte. „Wir in der Nationalmannschaft sind viel auf Instagram unterwegs und dort forcierte sie mit ihren Kollegen den Hashtag „#Wir sind für euch da“. Denn die Fleischereifachgeschäfte hielten auch in der Corona-Pandemie durch und waren dauerhaft für die Kunden da.

Nicht nur ihr Opa Hans Bausewein ist mächtig stolz auf seine Enkelin, und Lena Bausewein hofft auf ein baldiges Ende der Coronra-Beschränkungen, um ihren Berufsstand in ein besseres Licht zu rücken und interessant für den Nachwuchs zu machen. Im kommenden Jahr steht dann die Europameisterschaft ins Haus: Die 20-Jährige, die bald die Ausbildung zum Fleischer-Techniker absolvieren will, fiebert heute schon auf dieses Ereignis hin.