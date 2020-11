Ab Dezember bis einschließlich März bleibt die Kreisbauschuttdeponie Iphofen turnusmäßig an Samstagen geschlossen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Kitzingen hervor. Ansonsten hat die Deponie in Iphofen auch in den Wintermonaten am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und freitags durchgehend von 9 bis 16 Uhr für Anlieferungen geöffnet.

Bei Fragen zur sachgerechten Verwertung und Entsorgung von Baureststoffen helfen die Abfallberater am Landratsamt weiter unter Tel.: (09321) 9281234, Fax: (09321) 9281299, oder per E-Mail an: abfall@kitzingen.de

Weitere Informationen unter www.abfallwelt.de sowie in der Abfallwelt-App.