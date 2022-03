Kitzingen vor 1 Stunde

Bauschuttdeponie Iphofen: Ab April neue Annahmezeiten am Samstag

Ganzjährig können an der Bauschuttdeponie Iphofen dienstags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr unbelasteter Bauschutt und Bodenaushub angeliefert werden. Ab dem 2. April bis Ende November 2022 öffnet die Bauschuttdeponie darüber hinaus auch wieder an Samstagen ihre Tore, teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Zu beachten sind ab diesem Jahr die neuen Annahmezeiten am Samstag von 8.30 bis 11 Uhr. Am Karsamstag, 16. April, bleibt die Deponie geschlossen.