Volkach vor 1 Stunde

Bauschutt illegal abgelagert

Großer Betonbrocken hat sich ein bislang Unbekannter in Volkach entledigt. In der Zeit vom 2. Juli, 12 Uhr, bis 16. Juli, 12 Uhr, kam es in der Alten Obervolkacher Straße auf Höhe der Hausnummer 21 zu einer illegalen Bauschuttablagerung, berichtet die Polizei. Ein Unbekannter warf dort mehrere, circa 30 mal 30 mal 30 Zentimeter große Betonbrocken in die Volkach. Es dürfte sich hierbei um Terrassenfundamentteile handeln.