Die Arbeiten zur Erschließung des neuen Baugebiets Seeflur in Wiesentheid haben begonnen. Auf der Fläche am westlichen Ortsrand in Richtung Feuerbach sollen rund 40 Bauplätze entstehen. Die Plätze sollen in einem neutralen Losverfahren vergeben werden, legte der Gemeinderat per Beschluss bereits 2018 fest.

In der jüngsten Sitzung des Gremiums teilte Bürgermeister Klaus Köhler (Bürgerblock) mit, dass die Gemeinde die Bauplätze in Kürze im Mitteilungsblatt und über weitere Kanäle ausschrieben will, um zu sehen, wie viele Interessenten sich melden. Gleichzeitig stellte er den Vorschlag der Verwaltung vor, nach welchen Gesichtspunkten man beim Losen vorgehen wolle.

Dabei hieß es unter anderem, dass zunächst festgelegt werde, nach welcher Reihenfolge die Grundstücke zur Verlosung aufgerufen werden. Jeder Interessent hat ein Los, verheiratete Paare und Lebensgemeinschaften gelten als ein Interessent. Die ausgelosten Grundstücke müssen vom Interessenten persönlich erworben werden, eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Ist es möglich, Einheimische zu bevorzugen?

Auf den Grundstücken wird ein Baugebot von fünf Jahren erlassen. Die am Ende nicht vergebenen Grundstücke werden im Anschluss zur Reservierung im freien Verfahren freigegeben. Die Räte diskutierten in der Folge und machten einige Änderungsvorschläge.

Bei der Abstimmung erhielt das Modell der Verwaltung eine klare Mehrheit. Dabei sind aber noch einige Punkte zu prüfen. So soll ermittelt werden, ob ein Einheimischenmodell rechtlich möglich ist. Dieses würde einheimische Interessenten bevorzugen. Über den Termin, wann in etwa die Lose gezogen werden könnten, gab es in der Sitzung noch keine Aussage.

Erneuerbare Energien in Neubaugebieten

In der Sitzung informierte außerdem Ingenieur Markus Brautsch über das Thema Energie- und Wärmeversorgung in neuen Baugebieten. In ihnen möchte die Kommune künftig wieder den Einsatz erneuerbarer Energien vorschreiben.

Der Fachmann vom Institut für Energietechnik der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden verglich einige Möglichkeiten. Was am sinnvollsten für die Fläche im Baugebiet Seeflur sowie für andere potenzielle Baugebiete sei, dazu soll Brautsch noch konkrete Vorschläge machen, hieß es.