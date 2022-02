Ein Baumschnittkurs für Jedermann fand kürzlich im Pfarrgarten in Stadelschwarzach unter der Regie von Bündnis90/Grüne Prichsenstadt mit Stadtrat Ricky Haubenreich statt. Rund 20 Teilnehmern gab Manfred Erhard eine fundierte Einweisung in die Kunst des Baunschnittes an unterschiedlichen Obstbäumen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bündnis90/Grüne-Ortsguppe.

In der Spendenkasse haben sich am Ende des Treffens 114 Euro befunden, die dem Bund Naturschutz unter anderem für das Pflanzen von Bäumen in der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.

Aktuell: Regelmäßige grüne Märkte in der Altstadt von Prichsenstadt

Das Folgeprojekt der Prichsenstädter Grünen "Grüne Märkte für Prichsenstadt" fand interessierte Gesprächspartner und wird weiter verfolgt. In nächster Zeit sind regelmäßige Stammtische der Prichsenstädter Grünen für Gespräche mit interessierten Bürgern geplant.

Anfragen zu Durchführung und Teilnahme bereits jetzt an E-Mail gruene-prichsenstadt@web.de